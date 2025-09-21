المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. مفاجآت قائمة الخطيب.. موقف مصابي الأهلي.. وتمرد شيكو بانزا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:35 ص 21/09/2025
مجلس الأهلي

مجلس إدارة الأهلي

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديدة.

وإليكم أبرز الموضوعات:

يلا كورة يكشف.. مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد و"حصان عبد الحفيظ"

استقرت إدارة الأهلي علي فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الأربعاء المقبل.

مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: شيكو بانزا منتظم في التدريبات.. ومشاركته بيد فيريرا

استمر غياب النجم الأنجولي شيكو بانزا، عن صفوف نادي الزمالك، للمواجهة الثانية على التوالي، في لقاء الإسماعيلي الماضي، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري.

يلا كورة يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراتي حرس الحدود والزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تطورات موقف مصابي الفريق الأحمر، من المواجهتين المقبلتين، ضد حرس الحدود ثم الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

الخطيب يعدّل موعد عودته من السعودية.. واجتماع مرتقب مع ياسين منصور

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعديل موعد عودته إلى القاهرة، بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

"3 أخطاء مؤثرة".. الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا كليوباترا

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تقدمه بخطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع حكم تقنية الفيديو الذي أدار مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

مساعد كيروش ليلا كورة: الأهلي لم يتواصل معنا.. ونركز على عملنا مع منتخب عمان

كشف روجر دي سا المدرب المساعد لكارولوس كيروش مدرب منتخب عمان، عن حقيقة تلقيهم عرضا من النادي الأهلي لتدريب الفريق.

رمضان صبحي ضمن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى مدينة جدة لمواجهة الأهلي السعودي، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأبطال القارات.

المصري الذي أبهر إيطاليا.. قصة صعود عمر شاكر نحو القمة

وُلد في جسد صغير حلم يفوق حدود عمره، كان يحلم أن يرفع يومًا علم بلاده عاليًا وهو يحمل آمال شعب طالما انتظر لحظة المجد، متمسكًا بشغفه اللامحدود وموهبته التي رافقته منذ الطفولة، مؤمنًا أن الإصرار وحده كفيل بتحويل المستحيل إلى حقيقة.

 

الزمالك الأهلي الخطيب سيد عبد الحفيظ انتخابات الأهلي كيروش ملف يلا كورة ياسين منصور شيكو بانزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg