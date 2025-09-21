نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديدة.

وإليكم أبرز الموضوعات:

استقرت إدارة الأهلي علي فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الأربعاء المقبل.

استمر غياب النجم الأنجولي شيكو بانزا، عن صفوف نادي الزمالك، للمواجهة الثانية على التوالي، في لقاء الإسماعيلي الماضي، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تطورات موقف مصابي الفريق الأحمر، من المواجهتين المقبلتين، ضد حرس الحدود ثم الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعديل موعد عودته إلى القاهرة، بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تقدمه بخطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع حكم تقنية الفيديو الذي أدار مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

كشف روجر دي سا المدرب المساعد لكارولوس كيروش مدرب منتخب عمان، عن حقيقة تلقيهم عرضا من النادي الأهلي لتدريب الفريق.

أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى مدينة جدة لمواجهة الأهلي السعودي، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأبطال القارات.

وُلد في جسد صغير حلم يفوق حدود عمره، كان يحلم أن يرفع يومًا علم بلاده عاليًا وهو يحمل آمال شعب طالما انتظر لحظة المجد، متمسكًا بشغفه اللامحدود وموهبته التي رافقته منذ الطفولة، مؤمنًا أن الإصرار وحده كفيل بتحويل المستحيل إلى حقيقة.