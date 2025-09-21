المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

جدول مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

10:43 م 21/09/2025
الدوري المصري

درع الدوري المصري

تنطلق منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026، غدًا الإثنين، حيث ستكون البداية بمواجهة بين فاركو والمصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن تُقام ثلاث مباريات في المسابقة المحلية على النحو التالي:

الإثنين 22 سبتمبر:

فاركو × المصري البورسعيدي – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بتروجيت × غزل المحلة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

زد × الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 23 سبتمبر:

حرس الحدود × الأهلي – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

طلائع الجيش × المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك × الجونة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 24 سبتمبر:

إنبي × الإسماعيلي – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

البنك الأهلي × وادي دجلة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل، تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز إلى 3 ديسمبر، نظرًا لمشاركة الفريق السماوي في مواجهة أهلي جدة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري ترتيب الدوري المصري جدول مباريات الأسبوع الثامن

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

