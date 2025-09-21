جدول مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

تنطلق منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026، غدًا الإثنين، حيث ستكون البداية بمواجهة بين فاركو والمصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن تُقام ثلاث مباريات في المسابقة المحلية على النحو التالي:

الإثنين 22 سبتمبر:

فاركو × المصري البورسعيدي – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بتروجيت × غزل المحلة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

زد × الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 23 سبتمبر:

حرس الحدود × الأهلي – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

طلائع الجيش × المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك × الجونة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 24 سبتمبر:

إنبي × الإسماعيلي – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

البنك الأهلي × وادي دجلة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل، تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز إلى 3 ديسمبر، نظرًا لمشاركة الفريق السماوي في مواجهة أهلي جدة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

