يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا حاسمًا، خلال ساعات لحسم موقفه من خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وكشف يلا كورة في وقت سابق، عن إقامة انتخابات النادي الأهلي، يوم 30 و31 أكتوبر المقبل.. طالع التفاصيل من هنا

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الدائرة التي يستمع لها محمود الخطيب في القائمة التي سيخوض بها الانتخابات، تضم 6 أشخاص فقط من بينهم رجل الأعمال جمال الجارحي، والد محمد الجارحي عضو المجلس وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، بالإضافة إلى ثلاث رموز أخرى لا يظهرون في الصورة، ولكنهم مقربين للغاية من رئيس الأهلي، ويثق بشكل كامل في رأيهم".

الخطيب يحدد الراحلين

وأضاف :"بعض الأسماء التي علمت بشكل يقين خروجها من القائمة المحتملة للخطيب، تحاول بكل السبل إعادة الود المفقود، ولكن الخطيب حتي الآن لم يبدٍ تراجع عن موقفه، فيما يخص محمد شوقي عضو المجلس، بينما أغلق حسام غالي الباب بنفسه".

وأوضح: "مهند مجدي عضو المجلس، هو الوجه الوحيد الذي عاد للحسابات وبات ضمن الصورة لدى الخطيب، بعد أن كان خارج دائرة الترشيحات بشكل نهائي".

موقف عائلة العامري فاروق من انتخابات الأهلي

وكشف المصدر في تصريحاته: "في حال إذا قرر الخطيب، ضم أحد من عائلة الراحل العامري فاروق، فإنه يميل إلى إبراهيم فاروق تحت السن رغم تدخل بعض أعضاء لجنة الحكماء لتواجد هشام العامري؛ نظرا لخبراته كعضو مجلس سابق".

وأشار المصدرإلى: "أن موقف نائب الرئيس متوقف علي رؤية ياسين منصور نفسه ومدي استجابة الخطيب لضغوط المقربين منه في الإبقاء علي الهيكل التصاعدي بوجود خالد مرتجي نائبًا، فيما يظل المفاضلة على منصب أمانة الصندوق قائمة، بين طارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الغزواي، أعضاء المجلس، حال تواجد مرتجي كنائب".

سيد عبد الحفيظ أحدث الوجوه في قائمة الخطيب

وشدد: "هناك أسماء حجزت مقاعدها على رأسها محمد الغزاوي والدماطي والجارحي وطارق قنديل، بينما يظل أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الكرة، وسيد عبد الحفيظ وإبراهيم العامري وجيانا فاروق ومي عاطف ضمن حسابات قائمة الخطيب".

وأتم المصدر: "من المقرر أن يستقر الخطيب على الشكل النهائي لقائمته مطلع الأسبوع المقبل، إذا ما خاض الانتخابات وقد تشهد مفاجآت في الاختيارات".

يلا كورة يكشف.. مجلس الأهلي يناقش 3 ملفات وموقف الخطيب