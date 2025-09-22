إدارة الزمالك تعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة احسين لبيب في اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي.

وأوضح نادي الزمالك في بيان رسمي، أنه تم تكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه، إلى مجلس الإدارة، قبل اعتماده رسميًا.

وأشار إلى أن هذا القرار من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء، يأتي في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة، والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.