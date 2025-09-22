المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

إدارة الزمالك تعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:58 م 22/09/2025
مجلس إدارة الزمالك

إدارة نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة احسين لبيب في اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي.

وأوضح نادي الزمالك في بيان رسمي، أنه تم تكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه، إلى مجلس الإدارة، قبل اعتماده رسميًا.

وأشار إلى أن هذا القرار من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء، يأتي في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة، والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك هشام نصر إدارة الزمالك

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

