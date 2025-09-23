يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الجونة، مساء الغد الثلاثاء، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك مع الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في لقاء يعد بمثابة البروفة الأخيرة للفريق الأبيض، قبل لقاء القمة المرتقب أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية، مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وفي المقابل يسعى الجونة لاستعادة ذاكرة الانتصارات، أو انتزاع نقطة ثمينة أمام الفريق الأبيض، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 5 مباريات بالمسابقة.

وكان الزمالك قد تفوق على الإسماعيلي في الجولة الماضية، بثنائية نظيفة سجلها عبد الله السعيد وعدي الدباغ.

وعلى الجانب الآخر سقط الجونة في فخ التعادل، على أرضية ملعبه، أمام نظيره بتروجيت، بهدف لكل فريق.

ويتميز الجونة بصلابته الدفاعية، حيث استقبل 4 أهداف فقط في 6 مباريات، لكنه يعاني هجوميًا بتسجيله 4 أهداف فقط أيضًا.

ويتفوق الزمالك دفاعًا وهجومًا، باستقباله 3 أهداف فقط، كثاني أقوى خط دفاع خلف البنك الأهلي، وسجل 11 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم خلف المصري.

ويتربع الفريق الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن المصري أقرب ملاحقيه، وفي المقابل يأتي الجونة بالمركز السادس عشر، برصيد 7 نقاط فقط.

ويفتقد الزمالك لخدمات الثنائي المحترف المغربي محمود بنتايج، والبرازيلي خوان بيزيرا، بداعي الإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يتولى إدارة المباراة مصطفى الشهدي حكمًا للساحة، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الثامنة من الدوري المصري

المباراة: الزمالك ضد الجونة

الموعد: الثلاثاء 23 سبتمبر

الملعب: استاد القاهرة

التوقيت: الثامنة مساءً

القنوات الناقلة: أون سبورت

الحكم: مصطفى الشهدي