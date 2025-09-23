المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الصدارة ما زالت بيضاء.. الجونة يوقف انتصارات الزمالك في الدوري المصري

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:06 م 23/09/2025
الجونة

من مباراة الزمالك والجونة

فقد نادي الزمالك نقطتين أمام ضيفه الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعادل (1-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وأوقف الجونة انتصارات الزمالك في الدوري المصري، بعد أن سجل فريق المدرب أحمد مصطفى بيبو هدف التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة.

وظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، برصيد 17 نقطة، بينما تقدم الجونة إلى المركز الرابع عشر بـ8 نقاط.

ترتيب الدوري المصري من هنا

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، الإثنين المقبل 29 سبتمبر، في مباراة مرتقبة تقام ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

تشكيل مباراة الزمالك والجونة

- تشكيل الزمالك: محمد صبحي، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ.

- تشكيل الجونة: محمد علاء، خالد صديق، صابر الشيمي، ألفا توراي، عبد الجواد تعلب، محمود حسونة، بلال السيد، حفيظ إبراهيم، أرنو، محمد النحاس، علي الزاهدي.

تفاصيل مباراة الزمالك والجونة

وبدأ الزمالك محاولاته من تسديدة لمحمد إسماعيل من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3، مرت بعيدًا عن مرمى الجونة، لكنها أبانت عن أفضلية مبكرة لفريق المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وتألق صبحي في التصدي لضربة رأسية في الدقيقة 11.

وجرب حسام عبد المجيد حظه بالتصويب من مسافة بعيدة، لكن كرته مرت أعلى عارضة الجونة في الدقيقة 12.

وتصدت عارضة الزمالك لتسديدة أرنو الصاروخية في الدقيقة 14، بعد خطأ دفاعي من صلاح مصدق.

وصوب دونجا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى عارضة الجونة عند حدود الدقيقة 22.

ومع ضغط الزمالك، تمكن عدي الدباغ من تسجيل هدف افتتاحي في الدقيقة 27 إثر عرضية رائعة من ناصر ماهر، حولها المهاجم الفلسطيني من لمسة واحدة نحو شباك الجونة.

وعاد صبحي إلى تألقه، ليبعد إحدى التسديدات القوية بعيدًا عن مرمى الزمالك في الدقيقة 34.

وأنقذ محمد علاء مرمى الجونة من هدف ثان في الدقيقة 40، إثر تسديدة قوية لعبد الله السعيد.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا (1-0) على الجونة.

ومع بداية الشوط الثاني، عانى الجونة من سوء حظ غريب في الدقيقة 48، بعد أن ارتطمت تسديدة أحمد خالد القوية من ركلة حرة مباشرة في عارضة صبحي.

واستمرت محاولات الزمالك في القضاء على آمال الجونة، لكن تسديدة الفلسطيني آدم كايد ابتعدت بعض الشيء عن المرمى في الدقيقة 56.

وشارك الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 67 بدلًا من المغربي عبد الحميد معالي.

وكاد البديل شيكو بانزا يسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة 73، لكن حارس الجونة تألق في إبعاد تسديدته التي صوبها من داخل منطقة الجزاء.

واضطر دونجا لمغادرة مباراة الزمالك والجونة مصابًا في الدقيقة 82، بعدما سقط أرضًا أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 86، سجل الجونة هدفًا مباغتًا عن طريق تسديدة صاروخية لمحمد عماد من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الزمالك.

وحاول الزمالك خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع الجونة ظل صامدًا حتى نهاية الوقت بدل الضائع.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الجونة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

