تقلص الفارق بين الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026، اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز فريق عماد النحاس في الوقت الذي اكتفى خلاله رفاق يانيك فيريرا، بالتعادل.

وخاض الأهلي والزمالك مباراتهما في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء، بعدما انطلقت في وقت سابق من أمس الإثنين.

ترتيب الدوري المصري

نجح الأهلي في التفوق (3-2) على حرس الحدود بفضل هدف ياسر إبراهيم في الدقائق الأخيرة.

وحرمت الدقائق الأخيرة ذاتها، الزمالك من الفوز على الجونة، ليكتفي بالحصول على نقطة واحدة، إثر التعادل بهدف لكل فريق.

ومع فوز الأهلي وتعادل الزمالك، اشتد الصراع أكثر بين الفريقين في سباق لقب الدوري المصري 2025-2026.

ويستعد الزمالك والأهلي لمواجهة بعضهما البعض في المباراة المقبلة من منافسات الدوري المصري، الإثنين 29 سبتمبر.

يشار إلى أن الزمالك خاض مباراة أكثر من الأهلي في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بواقع 8 مقابل 7.