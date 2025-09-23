المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الفارق يتقلص.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:30 م 23/09/2025
الأهلي والزمالك

من مباراة سابقة بين الأهلي والزمالك

تقلص الفارق بين الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026، اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز فريق عماد النحاس في الوقت الذي اكتفى خلاله رفاق يانيك فيريرا، بالتعادل.

وخاض الأهلي والزمالك مباراتهما في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء، بعدما انطلقت في وقت سابق من أمس الإثنين.

ترتيب الدوري المصري

نجح الأهلي في التفوق (3-2) على حرس الحدود بفضل هدف ياسر إبراهيم في الدقائق الأخيرة.

وحرمت الدقائق الأخيرة ذاتها، الزمالك من الفوز على الجونة، ليكتفي بالحصول على نقطة واحدة، إثر التعادل بهدف لكل فريق.

ومع فوز الأهلي وتعادل الزمالك، اشتد الصراع أكثر بين الفريقين في سباق لقب الدوري المصري 2025-2026.

ويستعد الزمالك والأهلي لمواجهة بعضهما البعض في المباراة المقبلة من منافسات الدوري المصري، الإثنين 29 سبتمبر.

ترتيب الدوري المصري بالكامل من هنا

يشار إلى أن الزمالك خاض مباراة أكثر من الأهلي في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بواقع 8 مقابل 7.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري

