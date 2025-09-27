حقق نادي بيراميدز انتصارًا كبيرًا على ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

محمد الشيبي يتألق بثنائية

بدأت المباراة بتبادل السيطرة بين الفريقين حتى الدقيقة 42، حيث افتتح محمد الشيبي التسجيل لصالح بيراميدز بهدف رائع، وهو الأول له مع فريقه هذا الموسم.

وبعد أربع دقائق فقط، عاد الشيبي ليضيف هدفه الثاني، ليمنح فريقه التقدم 2-0 بنهاية الشوط الأول.

إيفرتون وزلاكة يكملان العرض

في الشوط الثاني، واصل بيراميدز هيمنته، حيث سجل إيفرتون دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 65، وهو هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم.

وفي الدقيقة 71، اختتم محمود زلاكة الرباعية بهدفه الأول هذا الموسم، مؤكدًا تفوق بيراميدز الكاسح.

تعد هذه النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، التي بلغت 17 مباراة سابقة، مما يبرز هذا الفوز كإنجاز تاريخي لبيراميدز.

بيراميدز يعزز موقعه في الترتيب

بهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف المصري صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، والزمالك المتصدر برصيد 17 نقطة.

في المقابل، ظل طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

