مصدر ليلا كورة: تأكد غياب داري عن مباراة الأهلي أمام الزمالك.. وموقف جراديشار

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:43 ص 28/09/2025
الأهلي

الأهلي

تأكد غياب المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، عن مباراة الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، في تمام الثامنة من مساء الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

إصابة داري وجراديشار قبل مباراة الزمالك

وعلم يلا كورة، أن أشرف داري اشتكى من تجدد الآلام في العضلة، على الرغم من تعافيه.

وخضع أشرف داري لاختبار طبي، وتبين معاناته من نفس الإصابة، لذلك لن يلحق بمباراة الزمالك.

وكان أشرف داري، قد أصيب خلال مباراة بيراميدز يوم 30 أغسطس الماضي في الدوري المصري. 

بينما اشتكى جراديشار من آلام في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لأشعة مساء اليوم لتحديد موقفه من مباراة الزمالك.

وكان جراديشار قد خرج مصابًا في مباراة حرس الحدود الماضية، لكن عماد النحاس المدير الفني أكد أن إصابته خفيفة.

وتأكد أيضًا غياب الثنائي كريم فؤاد، ومحمد شكري، عن مباراة الأهلي أمام الزمالك؛ بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي القمة الأهلي والزمالك داري جراديشار

