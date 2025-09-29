تأكد غياب المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، عن مباراة الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، في تمام الثامنة من مساء الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

إصابة داري وجراديشار قبل مباراة الزمالك

وعلم يلا كورة، أن أشرف داري اشتكى من تجدد الآلام في العضلة، على الرغم من تعافيه.

وخضع أشرف داري لاختبار طبي، وتبين معاناته من نفس الإصابة، لذلك لن يلحق بمباراة الزمالك.

وكان أشرف داري، قد أصيب خلال مباراة بيراميدز يوم 30 أغسطس الماضي في الدوري المصري.

بينما اشتكى جراديشار من آلام في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لأشعة مساء اليوم لتحديد موقفه من مباراة الزمالك.

وكان جراديشار قد خرج مصابًا في مباراة حرس الحدود الماضية، لكن عماد النحاس المدير الفني أكد أن إصابته خفيفة.

وتأكد أيضًا غياب الثنائي كريم فؤاد، ومحمد شكري، عن مباراة الأهلي أمام الزمالك؛ بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.