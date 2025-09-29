يختتم نادي الزمالك استعدادته اليوم، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي غدًا، في مباراة القمة، التي لا يزال المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا يخطط لها بطريقة خاصة، سواء على صعيد إجراء تعديلات بالتشكيل الأساسي، أو في قائمة الفريق للمواجهة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويشغل عقل فيريرا 3 أفكار، قبل لقاء القمة المرتقب، أبرزهم فيما يتعلق بثنائي خط الدفاع، بعد عودة محمود حمدي "الونش" أحد قادة الفريق الأبيض، عقب نهاية فترة إيقافه التي امتدت لثلاث مباريات في الدوري المصري.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن فيريرا يفضل حتى الآن الدفع بمحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد في التشكيل الأساسي، للحفاظ على استقرار الخط الخلفي.

وأشار إلى أن هناك مركز آخر لا يزال محير للمدرب البلجيكي، وهو الجناح الأيسر، حيث لم يحسم قراره بشأن استمرار الاعتماد على الفلسطيني آدم كايد، أو عودة الأنجولي شيكو بانزا للتشكيل الأساسي، بعد مشاركته كبديل في لقاء الجونة.

كما يدرس يانيك فيريرا ضم وجه جديد، لقائمة الزمالك في مباراة الأهلي، وهو لاعب خط الوسط أحمد ربيع، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق الأبيض، منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وفي المقابل تبدو حظوظ زميله محمود جهاد أقل، في الانضمام لقائمة الزمالك للمباراة، بينما تأكد غياب محمد شحاتة عن صفوف القلعة البيضاء في مباراة القمة، بداعي عدم اكتمال جاهزيته.