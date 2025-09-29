المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مفاضلة دفاعية وحيرة هجومية ووجه جديد.. 3 أفكار في عقل فيريرا قبل القمة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:06 م 28/09/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يختتم نادي الزمالك استعدادته اليوم، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي غدًا، في مباراة القمة، التي لا يزال المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا يخطط لها بطريقة خاصة، سواء على صعيد إجراء تعديلات بالتشكيل الأساسي، أو في قائمة الفريق للمواجهة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويشغل عقل فيريرا 3 أفكار، قبل لقاء القمة المرتقب، أبرزهم فيما يتعلق بثنائي خط الدفاع، بعد عودة محمود حمدي "الونش" أحد قادة الفريق الأبيض، عقب نهاية فترة إيقافه التي امتدت لثلاث مباريات في الدوري المصري.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن فيريرا يفضل حتى الآن الدفع بمحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد في التشكيل الأساسي، للحفاظ على استقرار الخط الخلفي.

وأشار إلى أن هناك مركز آخر لا يزال محير للمدرب البلجيكي، وهو الجناح الأيسر، حيث لم يحسم قراره بشأن استمرار الاعتماد على الفلسطيني آدم كايد، أو عودة الأنجولي شيكو بانزا للتشكيل الأساسي، بعد مشاركته كبديل في لقاء الجونة.

كما يدرس يانيك فيريرا ضم وجه جديد، لقائمة الزمالك في مباراة الأهلي، وهو لاعب خط الوسط أحمد ربيع، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق الأبيض، منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وفي المقابل تبدو حظوظ زميله محمود جهاد أقل، في الانضمام لقائمة الزمالك للمباراة، بينما تأكد غياب محمد شحاتة عن صفوف القلعة البيضاء في مباراة القمة، بداعي عدم اكتمال جاهزيته.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك مباراة القمة يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg