وصل النادي الأهلي إلى مفاوضات متقدمة مع الدنماركي توماس توماسبرج المدير الفني السابق لميتييلاند الدنماركي، لتولي منصب مدرب الفريق.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

مفاوضات متقدمة مع توماسبيرج

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أسامة هلال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يتواجد في الدنمارك لإجراء مفاوضات مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج".

وأضاف المصدر: "الأهلي في مفاوضات متقدمة مع توماسبيرج لقيادة الفريق خلفاً لخوسيه ريبييرو".

وأتم المصدر تصريحاته: "الأهلي سيحسم التعاقد مع المدرب الدنماركي عقب مباراة القمة أمام نادي الزمالك".

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدير بالذكر أن توماسبيرج كان يقود فريق ميتييلاند الدنماركي منذ مارس 2023 ورحل عن صفوف الفريق في أوائل شهر سبتمبر الجاري، كما أنه أشرف على تدريب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، أثناء تواجده في الفريق الدنماركي في 2023.