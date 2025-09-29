خسر نادي الزمالك مساء أمس الإثنين، من غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل في الدقيقة 32 عن طريق حسام عبد المجيد من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 71.

ثم تسبب الشحات في ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 76 سجلها محمود حسن تريزيجيه في الشباك لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

فيريرا أكبر داعم للأهلي في تعثراته

بدأ نادي الزمالك الموسم الحالي تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وحقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في حين سقط الأهلي في فخ التعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

ورغم ذلك تعادل الزمالك في الجولة الثانية مع المقاولون العرب -الصاعد حديثا للدوري الممتاز- دون أهداف، في حين أن الأهلي استعاد توازنه من جديد وحقق الفوز بنتيجة 4-1 على فاركو.

وفي الجولة الثالثة، حقق الزمالك الفوز الثاني له في الدوري أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ثم انتصر على فاركو بهدف دون رد، في حين أن الأهلي تعثر مرتين بالتعادل السلبي ضد غزل المحلة ثم الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وهنا أشاد الجميع بإمكانيات لاعبي نادي الزمالك وجهازه الفني، الذي نجح في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري مبكرًا.

إلا أن الجولة الخامسة للدوري شهدت أمرًا غير متوقع بخسارة الزمالك من وادي دجلة -الصاعد حديثا للدوري الممتاز- بنتيجة 2-1، في حين أن الأهلي في الجانب الأخر تعادل مع إنبي دون أهداف.

وفي الجولة السادسة، حقق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي منافسه "على صدارة الدوري" بنتيجة 3-0 ومن ثم استعاد لاعبو الزمالك الثقة من جديد، ثم ساعدت نتيجة الجولة السابعة الفريق الأبيض أيضا على مواصلة التألق حيث حقق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-0.

وبدأت عجلة المنافسة بين الأهلي والزمالك تدور من جديد، بعدما حقق الفريق الأحمر الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، ثم الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة.

لكن عاد الزمالك للتعثر من جديد أمام الجونة في الجولة الثامنة، بعدما تعادل بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر من الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة.

وبالتالي لم يستغل الزمالك بقيادة فيريرا تعثرات الأهلي المتواصلة في بداية الدوري، بالأخص وأن الفريق الأحمر خسر 9 نقاط منذ بداية الموسم حتى الآن، إذ تعادل 3 مرات وتلقى هزيمة واحدة في 8 مباريات لعبهم.

أما الزمالك الذي لعب 9 مباريات حتى الآن، فخسر 10 نقاط منذ بداية الموسم حيث انتصر في 5 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين أيضًا.

فشل فيريرا

وفشل المدرب البلجيكي في الحفاظ على التقدم خلال الموسم الحالي 3 مرات ليستفيد الفريق المنافس بالنتيجة في النهاية سواء بالتعادل أو الفوز.

الزمالك أمام وادي دجلة بادر بالتسجيل عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل أحمد فاروق في الدقيقة 60 لوادي دجلة وفي الدقيقة 66 سجل محمود دياسطي هدف الفوز، ورغم تسجيله قبل نهاية المباراة بـ24 دقيقة، إلا أن الزمالك فشل في تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير.

أما المباراة الثانية التي لم يحافظ فيها الزمالك على تقدمه كانت أمام الجونة، التي بادر فيها عدي الدباغ بالتسجيل في الدقيقة 27، ومن ثم تعادل محمد عماد للجونة في الدقيقة 86.

وتكرر الأمر ذاته خلال مباراة القمة 131، حين سجل حسام عبد المجيد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71، ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 78.