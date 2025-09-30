المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة بسبب خلاف على مصير فيريرا

محمد خيري

كتب - محمد خيري

05:25 م 30/09/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل اجتماعه الطارئ، الذي كان من المقرر أن يعقد مساء اليوم الثلاثاء، لبحث مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال مصدر في الزمالك بتصريحات خاصة لـ يلا كورة: "تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان من المقرر انعقاده اليوم لموعد يتم تحديده في وقت لاحق".

وأضاف: "هناك اختلاف داخل مجلس الإدارة على مصير المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث يرغب البعض في رحيله، بينما يفضل آخرون استمراره في منصبه".

وكان مصدر قد أكد أن إدارة الزمالك كانت تنوي الاجتماع مساء اليوم، لبحث ملف فريق الكرة، عقب الخسارة أمام الأهلي، والحديث عن أزمة مستحقات اللاعبين، بالإضافة لمصير المدرب يانيك فيريرا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك إدارة الزمالك يانيك فيريرا

