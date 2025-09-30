قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل اجتماعه الطارئ، الذي كان من المقرر أن يعقد مساء اليوم الثلاثاء، لبحث مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال مصدر في الزمالك بتصريحات خاصة لـ يلا كورة: "تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان من المقرر انعقاده اليوم لموعد يتم تحديده في وقت لاحق".

وأضاف: "هناك اختلاف داخل مجلس الإدارة على مصير المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث يرغب البعض في رحيله، بينما يفضل آخرون استمراره في منصبه".

وكان مصدر قد أكد أن إدارة الزمالك كانت تنوي الاجتماع مساء اليوم، لبحث ملف فريق الكرة، عقب الخسارة أمام الأهلي، والحديث عن أزمة مستحقات اللاعبين، بالإضافة لمصير المدرب يانيك فيريرا.