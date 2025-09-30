بعد قمة الأهلي.. الزمالك يكشف حجم إصابة الدباغ ومنسي

أعلن نادي الزمالك، إصابة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة القمة أمام الأهلي والتي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم فريق الأهلي تفوقه أمام نظيره الزمالك، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، واستضاف أحداثها ملعب القاهرة الدولي.

أصابة الدباغ ومنسي

كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن إصابة عدي الدباغ بإصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة القمة أمام الأهلي والتي شهدت مشاركة المهاجم الفلسطيني.

وأوضح الجهاز الطبي بالزمالك، أن ناصر منسي مهاجم الفريق، اشتكى من بعض الآلام نتيجة إصابته في العضلة الخلفية، وذلك عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

وتقرر أن يخضع اللاعبان الدباغ ومنسي، لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

في سياق متصل، يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم 4 أكتوبر المقبل، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.