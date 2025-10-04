يغيب الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، عن مباراة فريقه القادمة ضد غزل المحلة في بطولة الدوري.

وكان الدباغ قد تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك مع الأهلي في القمة 131 التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عدي الدباغ يغيب عن مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري".

وسبق وأشار نادي الزمالك عبر مركزه الإعلامي، إلى أن الدباغ تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي، وسيخضع رفقة ناصر منسي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز ضد غزل المحلة في اللقاء الذي سيقام يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري، وذلك لتعويض الهزيمة من الأهلي في القمة 131.

وستكون مباراة المحلة الأخيرة للزمالك قبل فترة التوقف الدولي والتي سينضم خلالها اللاعبون إلى معسكر منتخب مصر لخوض تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.