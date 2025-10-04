المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

23 17
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 3
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعدما أصيب أمام الأهلي.. مصدر ليلا كورة: الدباغ يغيب عن مباراة الزمالك والمحلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:05 م 30/09/2025
عدي الدباغ

عدي الدباغ - لاعب الزمالك

يغيب الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، عن مباراة فريقه القادمة ضد غزل المحلة في بطولة الدوري.

وكان الدباغ قد تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك مع الأهلي في القمة 131 التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عدي الدباغ يغيب عن مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري".

وسبق وأشار نادي الزمالك عبر مركزه الإعلامي، إلى أن الدباغ تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي، وسيخضع رفقة ناصر منسي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز ضد غزل المحلة في اللقاء الذي سيقام يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري، وذلك لتعويض الهزيمة من الأهلي في القمة 131.

وستكون مباراة المحلة الأخيرة للزمالك قبل فترة التوقف الدولي والتي سينضم خلالها اللاعبون إلى معسكر منتخب مصر لخوض تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري غزل المحلة عدي الدباغ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نادي كايرات

نادي كايرات

0 3
ريال مدريد

ريال مدريد

74

جاء هدف ريال مدريد الثالث بعد توغل من رودريجو على حدود منطقة الجزاء ويراوغ الدفاع ويمرر الكرة ولمسة بالكعب من جولر وتصل الكرة لمبابي ويسددها قوية وتهز الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg