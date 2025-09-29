أدان مراقب مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131 السباب الجماعي من جماهير القطبين خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حكم المباراة لم يكتب أي شيء في تقريره إلى لجنة المسابقات برابطة الأندية".

وأضاف: "مراقب المباراة أدان السباب الجماعي من جماهير الأهلي وجماهير الزمالك أيضًا".

وأوضح المصدر: "إدارة المسابقات برابطة الأندية تنوي معاقبة جماهير الأهلي والزمالك بسبب السباب الجماعي".

وأنهى المصدر: "ستكون هذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيع عقوبة على جماهير الأهلي وجماهير الزمالك خلال الموسم الحالي".

وسبق وأعلنت رابطة الأندية توقيع عقوبة على جماهير الأهلي بعد نهاية مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري قدرها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للفريق المنافس.

كما تم توجيه لفت نظر إلى النادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف جنيه وذلك بسبب استخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات المياه داخل الملعب.

ونفس الأمر لجماهير الزمالك التي تسببت في فرض عقوبة مالية على الفريق الأبيض قدرها 100 ألف جنيه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى، بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم والمباراة.