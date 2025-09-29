المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

"عقوبة ثانية منتظرة".. مصدر ليلا كورة: مراقب القمة أدان جماهير الأهلي والزمالك

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

11:43 م 30/09/2025
الأهلي

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

أدان مراقب مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131 السباب الجماعي من جماهير القطبين خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حكم المباراة لم يكتب أي شيء في تقريره إلى لجنة المسابقات برابطة الأندية".

وأضاف: "مراقب المباراة أدان السباب الجماعي من جماهير الأهلي وجماهير الزمالك أيضًا".

وأوضح المصدر: "إدارة المسابقات برابطة الأندية تنوي معاقبة جماهير الأهلي والزمالك بسبب السباب الجماعي".

وأنهى المصدر: "ستكون هذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيع عقوبة على جماهير الأهلي وجماهير الزمالك خلال الموسم الحالي".

وسبق وأعلنت رابطة الأندية توقيع عقوبة على جماهير الأهلي بعد نهاية مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري قدرها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للفريق المنافس.

كما تم توجيه لفت نظر إلى النادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف جنيه وذلك بسبب استخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات المياه داخل الملعب.

ونفس الأمر لجماهير الزمالك التي تسببت في فرض عقوبة مالية على الفريق الأبيض قدرها 100 ألف جنيه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى، بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم والمباراة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري جماهير الأهلي جماهير الزمالك مراقب المباراة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

