نفى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، توقيع الجهاز الفني عقوبة على محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأحمر بعد مباراة الزمالك في الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71، ثم أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز للنادي الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وأشارت بعض التقارير إلى أن النادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على تريزيجيه بسبب أنه رفض التنازل عن تسديد ركلة الجزاء رغم أنها كانت تعليمات الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

الأهلي ينفي عقوبة تريزيجيه

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم نوقع أي عقوبة ضد محمود حسن تريزيجيه بعد مباراة الزمالك".

وأضاف: "كل ما قيل عن أن الأهلي قام بتغريم تريزيجيه بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء لا أساس له من الصحة".

وأنهى: "في الأساس لم نناقش بعد المباراة أي شيء يخص أحداث ركلة الجزاء، وما قيل عن العقوبة (أي كلام)".

وكان الأهلي قد وقع عقوبة مالية على تريزيجيه عندما سدد ركلة الجزاء في مباراة إنتر ميامي، والتي أُهدرت رغم أنها كانت فرصة الفريق الأحمر في التقدم على الفريق الأمريكي في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.