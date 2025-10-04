المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زيزو وشكري وطاهر.. مصدر يوضح ليلا كورة موقف مصابي الأهلي من لقاء كهرباء الإسماعيلية

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

09:03 م 01/10/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لحصد الـ3 نقاط من مباراة كهرباء الإسماعيلية، قبل فترة التوقف الدولي التي سيلعب فيها منتخبنا الوطني ضد جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موقف اللاعبين المصابين في الأهلي

وفي إطار ذلك.. كشف مصدر من النادي الأهلي موقف اللاعبين المصابين من مباراة كهرباء الإسماعيلية، بالأخص بعد مباراة القمة ضد الزمالك والتي عانى خلالها الفريق الأحمر من غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات وعدم الجاهزية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد شكري شارك في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم بشكل طبيعي، ومشاركته في المباريات ستكون وفق رؤية عماد النحاس".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة جاهزان لمباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية".

وأكمل المصدر: "طاهر محمد طاهر سيخضع لفحص طبي غدا، وموقفه لم يتحدد من مباراة كهرباء الإسماعيلية".

وأنهى: "نيتس جراديشار بات خارج مباراة كهرباء الإسماعيلية بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية".

مباراة الأهلي القادمة
