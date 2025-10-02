بعد فترة من الجدل، أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، القائمة التي ستخوض الانتخابات المقبلة، المقررة يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود "القلعة الحمراء" لمدة 4 سنوات.

شهدت قائمة الخطيب العديد من التغييرات عن المجلس الحالي، حيث تم إدخال رجل الأعمال ياسين منصور للترشح على منصب النائب بدلاً من الراحل عامري فاروق. كما دخل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، سباق الانتخابات في منصب العضوية.

فوز بالتزكية

أصبح من شبه المؤكد أن هناك أسماء ضمنت الفوز بشكل رسمي في الانتخابات المقبلة بالتزكية، على رأسهم محمود الخطيب، وياسين منصور، وخالد مرتجي، بالإضافة إلى ثنائي الأعضاء تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

أما السباق الوحيد، فسيكون مقتصرًا على أعضاء فوق السن، حيث يتنافس الثنائي منار سعيد وحسن طنطاوي بشكل منفرد ضد قائمة الخطيب.

ورغم تقديم الثنائي منار سعيد وحسن طنطاوي أوراق ترشحهم رسميًا، إلا أن هناك محاولات تجري من أجل إقناع الثنائي بسحب أوراق ترشحهم في الساعات المقبلة.

وفي حال حدث ذلك رسميًا قبل غلق باب الترشح المقرر يوم الجمعة، فسيعني ذلك فوز قائمة محمود الخطيب بصورة رسمية دون منافسة.

عودة الخطيب

كان محمود الخطيب قد أصدر بيانًا رسميًا، أمس الأربعاء، أعلن من خلاله استمرار مشواره مع النادي الأهلي بعد مشاورات ودية ورسمية، بما يتوافق مع حالته الصحية.

وجاء هذا البيان بعد قرار سابق من الخطيب بعدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة، ليقرر بعدها العودة واستكمال مشواره داخل "القلعة الحمراء".

