المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل غلق الباب بـ24 ساعة.. قائمة الخطيب تتجه للفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:29 م 02/10/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

بعد فترة من الجدل، أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، القائمة التي ستخوض الانتخابات المقبلة، المقررة يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود "القلعة الحمراء" لمدة 4 سنوات.

شهدت قائمة الخطيب العديد من التغييرات عن المجلس الحالي، حيث تم إدخال رجل الأعمال ياسين منصور للترشح على منصب النائب بدلاً من الراحل عامري فاروق. كما دخل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، سباق الانتخابات في منصب العضوية.

لمطالعة قائمة محمود الخطيب بالكامل.. اضغط هنا

فوز بالتزكية

أصبح من شبه المؤكد أن هناك أسماء ضمنت الفوز بشكل رسمي في الانتخابات المقبلة بالتزكية، على رأسهم محمود الخطيب، وياسين منصور، وخالد مرتجي، بالإضافة إلى ثنائي الأعضاء تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

أما السباق الوحيد، فسيكون مقتصرًا على أعضاء فوق السن، حيث يتنافس الثنائي منار سعيد وحسن طنطاوي بشكل منفرد ضد قائمة الخطيب.

ورغم تقديم الثنائي منار سعيد وحسن طنطاوي أوراق ترشحهم رسميًا، إلا أن هناك محاولات تجري من أجل إقناع الثنائي بسحب أوراق ترشحهم في الساعات المقبلة.

وفي حال حدث ذلك رسميًا قبل غلق باب الترشح المقرر يوم الجمعة، فسيعني ذلك فوز قائمة محمود الخطيب بصورة رسمية دون منافسة.

عودة الخطيب

كان محمود الخطيب قد أصدر بيانًا رسميًا، أمس الأربعاء، أعلن من خلاله استمرار مشواره مع النادي الأهلي بعد مشاورات ودية ورسمية، بما يتوافق مع حالته الصحية.

وجاء هذا البيان بعد قرار سابق من الخطيب بعدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة، ليقرر بعدها العودة واستكمال مشواره داخل "القلعة الحمراء".

لمطالعة بيان عودة الخطيب.. اضغط هنا

الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg