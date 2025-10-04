تسلم لاعبو نادي الزمالك جزءً من المستحقات المتأخرة وذلك قبل خوض تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الخميس.

وكان الزمالك قد واجه أزمة تأخر صرف المستحقات المتأخرة للاعبين بعد مباراة الأهلي في بطولة الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لاعبو الزمالك تسلموا جزء من المستحقات قبل تدريبات اليوم الخميس".

وأضاف المصدر أنه تم وعد اللاعبين بصرف المستحقات المتبقية بعد مباراة غزل المحلة في الدوري المصري.

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، تكفل بالحصول على قرض حسن من أجل حل أزمة مستحقات اللاعبين مؤخرًا. (للتفاصيل اضغط هنا)

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة من الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم الإثنين الماضي ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الزمالك مع غزل المحلة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز أمام "زعيم الفلاحين" قبل فترة التوقف الدولي التي سيشارك فيها منتخبنا الوطني في الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يريد الزمالك مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري التي يحتلها حاليا برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن المصري والأهلي أصحاب المركز الثاني والثالث على الترتيب.