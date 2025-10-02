أعلن نادي الإسماعيلي، عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي، لإقرار تعديل اللائحة التنفيذية للنادي.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا، يكشف فيهموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وجاء البيان كالتالي:

تعقد الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اجتماعًا خاصًا لإقرار تعديل اللائحة التنفيذية للنادي وفقا للقانون رقم 171 لسنه 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017.

وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي العمل باللائحة الصادرة بقرار السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة رقم 1113 لسنة 2025.

وأهم ما تضمنته اللائحة الجديدة:

1- تحل الجهة الإدارية المختصة بديلا للجنة الأوليمبية في كافة اختصاصاتها الموجودة باللائحة السابقة.

يشكل مجلس إدارة النادي من 10 أفراد، رئيس النادي - نائب رئيس النادي أمين الصندوق - 5 أعضاء فوق السن - عضوين تحت السن لا يتجاوز عمرهما ٣٥ عاما عند تاريخ فتح باب الترشح.

تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والإدارة المركزية بالنسبة لكافة أعمالها المالية والإدارية والتنظيمية.

٤- يجوز للنادي بموافقه مجلس إدارته واعتماد الجهة الإدارية تأسيس شركه للخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 ولا يجوز لهذه الشركات مباشرة عملها إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الشباب و الرياضة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.