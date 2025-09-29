المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الشحات ينافس الشيبي.. 4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة التاسعة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:39 م 02/10/2025
الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على الزمالك في هذه الجولة بنتيجة 2-1، خلال القمة 131 التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد من ركلة جزاء، قبل أن يشارك حسين الشحات ويسجل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 71، ثم سجل أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني للفريق الأحمر من ركلة جزاء.

وأشارت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هدف حسين الشحات ينافس 3 أهداف أخرى في الجولة التاسعة، وهم:

1- هدف أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي في شباك الإسماعيلي.

2- هدف صلاح محسن لاعب المصري في شباك بتروجيت.

3- تصويبة محمد الشيبي في شباك طلائع الجيش.

وشهدت الجولة التاسعة للدوري فوز الأهلي على الزمالك في القمة، وانتصار بيراميدز على طلائع الجيش برباعية نظيفة، بالإضافة إلى خسارة المصري من بتروجيت بنتيجة 3-2.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك حسين الشحات بيراميدز محمد الشيبي القمة 131 الجولة التاسعة للدوري

