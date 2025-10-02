المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

30 31
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

4 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

2 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

1 1
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3 1
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

2 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 2
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رباعي موقفه معلق.. يلا كورة يكشف غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:33 م 02/10/2025
احتفال لاعبو الزمالك بهدف محمد شحاتة أمام فاركو

نادي الزمالك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخدمات عدد من لاعبيه في المباراة المقبلة ضد نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تقام في تمام الخامسة مساء بعد غد السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، قبل انطلاق الجولة المقبلة من المسابقة.

غيابات الزمالك

ووفقًا لما ذكره مصدر ليلا كورة، حول موقف غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في المباراة المقبلة، تبين أن عدي الدباغ تأكد غيابه للإصابة إلى جانب عبد الله السعيد المعاقب بالإيقاف، لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

كما أوضح المصدر أن محمد شحاتة أقرب للغياب عن مواجهة الغزل، لاستمرار برنامجه التأهيلي، كذلك ناصر منسي الذي يعد أقرب لعدم التواجد في المباراة.

فيما أشار المصدر إلى أن موقف الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، سيتم حسمه عقب مران الغد، وهو الأخير قبل المغادرة إلى الإسماعيلية لخوض مباراة غزل المحلة.

وكان الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ قد تعرضا للإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة، التي خسرها الزمالك بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة التاسعة من الدوري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك وغزل المحلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg