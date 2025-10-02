يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخدمات عدد من لاعبيه في المباراة المقبلة ضد نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تقام في تمام الخامسة مساء بعد غد السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، قبل انطلاق الجولة المقبلة من المسابقة.

غيابات الزمالك

ووفقًا لما ذكره مصدر ليلا كورة، حول موقف غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في المباراة المقبلة، تبين أن عدي الدباغ تأكد غيابه للإصابة إلى جانب عبد الله السعيد المعاقب بالإيقاف، لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

كما أوضح المصدر أن محمد شحاتة أقرب للغياب عن مواجهة الغزل، لاستمرار برنامجه التأهيلي، كذلك ناصر منسي الذي يعد أقرب لعدم التواجد في المباراة.

فيما أشار المصدر إلى أن موقف الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، سيتم حسمه عقب مران الغد، وهو الأخير قبل المغادرة إلى الإسماعيلية لخوض مباراة غزل المحلة.

وكان الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ قد تعرضا للإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة، التي خسرها الزمالك بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة التاسعة من الدوري.