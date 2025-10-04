المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

تشكيل الزمالك.. ظهور أول لربيع ضمن 4 تغييرات أمام غزل المحلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:08 م 04/10/2025
الزمالك

الزمالك

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة، اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل الزمالك 4 تغييرات أمام المحلة مقارنة بمباراة القمة الماضية ضد الأهلي بمشاركة أحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وعمرو ناصر بدلًا من نبيل دونجا وعبدالله السعيد وعدي الدباغ وآدم كايد.

ويظهر أحمد ربيع لأول مرة في تشكيل الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد ربيع، ناصر ماهر، أحمد حمدي

خط الهجوم: بيزيرا، أحمد شريف، عمرو ناصر

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "مهدي سليمان ومحمود حمدي الونش وصلاح مصدق وأحمد فتوح وبارون أوشينج ونبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري".

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر.

وحال فوز الزمالك اليوم على غزل المحلة، سيعود إلى صدارة الدوري المصري.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

الزمالك غزل المحلة فيريرا تشكيل الزمالك الزمالك ضد غزل المحلة موعد مباراه الزمالك اليوم الزمالك ضد غزل المحلة موعد مباراة الزمالك اليوم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

