أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة، اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل الزمالك 4 تغييرات أمام المحلة مقارنة بمباراة القمة الماضية ضد الأهلي بمشاركة أحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وعمرو ناصر بدلًا من نبيل دونجا وعبدالله السعيد وعدي الدباغ وآدم كايد.

ويظهر أحمد ربيع لأول مرة في تشكيل الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد ربيع، ناصر ماهر، أحمد حمدي

خط الهجوم: بيزيرا، أحمد شريف، عمرو ناصر

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "مهدي سليمان ومحمود حمدي الونش وصلاح مصدق وأحمد فتوح وبارون أوشينج ونبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري".

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر.

وحال فوز الزمالك اليوم على غزل المحلة، سيعود إلى صدارة الدوري المصري.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا