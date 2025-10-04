شهدت مباراة الزمالك وغزل المحلة خطأً كاد أن يكلّف الفريق الأبيض خسارة نقاط المباراة قبل بدايتها، وذلك في اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ودخل فريق الزمالك لقاء المحلة وعينه على تحقيق ثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعد غياب عن الانتصارات في آخر جولتين، إثر التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1، والخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

لمعرفة ترتيب الدوري.. اضغط هنا

خطأ إداري قبل لقاء الزمالك

دخل فريق الزمالك مباراة المحلة بجميع لاعبيه الأجانب، وتحديدًا سبعة لاعبين، وهم:

المغربي صلاح مصدق

المغربي عبد الحميد معالي

المغربي محمود بن تايج

التونسي سيف الدين الجزيري

الأنجولي شيكو بانزا

البرازيلي خوان بيزيرا

الكيني بارون أوشينج

وقد قام المدير الفني للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، بإجراء تعديل سريع على القائمة، من خلال استبعاد الظهير الكيني الشاب بارون أوشينج، ودفع بسيف فاروق جعفر بدلًا منه.

وقد أنقذ هذا التعديل الزمالك من خسارة المباراة قبل بدايتها، بسبب لائحة المسابقات في الدوري المصري، والتي تنص على ما يلي:

نص اللائحة – المادة (8): قيد ومشاركة اللاعبين في المسابقة

يحق لكل نادٍ تسجيل 6 لاعبين أجانب في قائمة المباراة، على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة اللاعبين الأجانب داخل الملعب في نفس الوقت 5 لاعبين فقط.