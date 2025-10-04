المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الزمالك يتفادى خسارة مباراة المحلة بسبب خطأ إداري (نص اللائحة)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:33 م 04/10/2025
الزمالك

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

شهدت مباراة الزمالك وغزل المحلة خطأً كاد أن يكلّف الفريق الأبيض خسارة نقاط المباراة قبل بدايتها، وذلك في اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ودخل فريق الزمالك لقاء المحلة وعينه على تحقيق ثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعد غياب عن الانتصارات في آخر جولتين، إثر التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1، والخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

لمعرفة ترتيب الدوري.. اضغط هنا

خطأ إداري قبل لقاء الزمالك

دخل فريق الزمالك مباراة المحلة بجميع لاعبيه الأجانب، وتحديدًا سبعة لاعبين، وهم:

المغربي صلاح مصدق

المغربي عبد الحميد معالي

المغربي محمود بن تايج

التونسي سيف الدين الجزيري

الأنجولي شيكو بانزا

البرازيلي خوان بيزيرا

الكيني بارون أوشينج

وقد قام المدير الفني للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، بإجراء تعديل سريع على القائمة، من خلال استبعاد الظهير الكيني الشاب بارون أوشينج، ودفع بسيف فاروق جعفر بدلًا منه.

وقد أنقذ هذا التعديل الزمالك من خسارة المباراة قبل بدايتها، بسبب لائحة المسابقات في الدوري المصري، والتي تنص على ما يلي:

نص اللائحة – المادة (8): قيد ومشاركة اللاعبين في المسابقة

يحق لكل نادٍ تسجيل 6 لاعبين أجانب في قائمة المباراة، على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة اللاعبين الأجانب داخل الملعب في نفس الوقت 5 لاعبين فقط.

No description available.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
غزل المحلة

غزل المحلة

71

تبديل للزمالك بدخول محمود حمدي الونش وخروج أحمد حمدي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg