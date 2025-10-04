المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الهدف الأول بمباراته الأولى.. أحمد ربيع يتقدم لـ الزمالك أمام غزل المحلة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:46 م 04/10/2025
ربيع

أحمد ربيع

افتتح أحمد ربيع التسجيل لـ الزمالك أمام غزل المحلة، في المباراة المقامة بين الفريقين في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك وغزل المحلة، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وجاء هدف الزمالك أمام غزل المحلة في الدقيقة 39، من ضربة رأسية قوية من أحمد ربيع بعد كرة عرضية متقنة من جانب محمود بنتايك.

أحمد ربيع يفتتتح أهدافه مع الزمالك

ونجح أحمد ربيع في افتتاح سجله التهديفي مع الزمالك، في أول مباراة له مع الفريق الأبيض.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لـ أحمد ربيع مع الزمالك، منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي البنك الأهلي.

وغاب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك، منذ بداية الموسم؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة أحمد ربيع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
غزل المحلة

غزل المحلة

76

توقف المباراة لتناول اللاعبين المشروبات والعصائر لارتفاع درجة الحرارة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg