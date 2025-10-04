افتتح أحمد ربيع التسجيل لـ الزمالك أمام غزل المحلة، في المباراة المقامة بين الفريقين في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك وغزل المحلة، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وجاء هدف الزمالك أمام غزل المحلة في الدقيقة 39، من ضربة رأسية قوية من أحمد ربيع بعد كرة عرضية متقنة من جانب محمود بنتايك.

أحمد ربيع يفتتتح أهدافه مع الزمالك

ونجح أحمد ربيع في افتتاح سجله التهديفي مع الزمالك، في أول مباراة له مع الفريق الأبيض.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لـ أحمد ربيع مع الزمالك، منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي البنك الأهلي.

وغاب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك، منذ بداية الموسم؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية.