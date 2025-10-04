يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أعتاب ثنائية جديدة بين أحمد سيد زيزو وياسين مرعي.

ويلتقي الأهلي حاليًا مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونفذ أحمد سيد زيزو ركلة ركنية في الدقيقة 36 ليقابلها ياسين مرعي برأسية في شباك كهرباء الإسماعيلية، ليتقدم الأهلي بنتيجة 2-0.

وكان الأهلي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق أحمد نبيل كوكا.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

زيزو وياسين مرعي.. ثنائية جديدة في الأهلي

سجل ياسين مرعي هدفه الثاني في موسمه الأول مع النادي الأهلي وذلك بصناعة من أحمد سيد زيزو.

وكان زيزو صنع الهدف الأول لياسين مرعي أيضًا وذلك في مباراة مودرن سبورت بالجولة الأولى من الدوري، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 2-2.