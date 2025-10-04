المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مسلسل مستمر.. يانيك فيريرا يواصل إهدار النقاط مع الزمالك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:06 م 04/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

واصل نادي الزمالك مسلسل إهدار النقاط، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، للجولة الثالثة على التوالي.

وفرط الزمالك في تقدمه للمرة الرابعة هذا الموسم، في منافسات الدوري المصري، ليصبح الأمر بمثابة لغز لدى المدرب يانيك فيريرا.

وأهدر الزمالك فرصة الانتصار في 4 مناسبات هذا الموسم، عقب تقدمه في النتيجة أمام منافسيه، ضد كلا من: وادي دجلة، الجونة، الأهلي وغزل المحلة.

وتقدم الزمالك أمام وادي دجلة بهدف ناصر ماهر في الشوط الأول، لكن تراجع للدفاع، ليستقبل هدفين في الشوط الثاني، ويسقط في فخ الهزيمة الأولى.

تكررت الأزمة في مواجهة الجونة، حينما تقدم الأبيض بهدف عدي الدباغ، ليفشل في تعزيز تقدمه، حتى استقبل هدفًا متأخرًا عن طريق محمد عماد، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وكان السيناريو الأسوأ لمشجعي الأبيض، في مباراة القمة الماضية، حينما أهدر الزمالك فرصة إحراز هدفين في أول 10 دقائق أمام الأهلي.

وعاد الزمالك ليسجل الهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق حسام عبد المجيد، لكنه تراجع بشكل مبالغ فيه للدفاع، فكان العقاب من الفريق الأحمر، بتسجيل هدفين منحا الانتصار للأهلي، وكبد الزمالك خسارة جديدة.

ولم يتوقف مسلسل نزيف النقاط عند هذا الحد، حيث سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مساء اليوم، أمام غزل المحلة، بنتيجة 1-1، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدف نظيف.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا

