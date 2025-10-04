المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

صدارة ثلاثية بـ"18 نقطة".. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:59 م 04/10/2025
الأهلي

الأهلي

أشعل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2025-2026" بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية.

وحقق الأهلي الانتصار على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويعد هذا الفوز هو الرابع للأهلي على التوالي بعد سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية

تتقاسم 3 فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز (المصري البورسعيدي، الزمالك، والأهلي).

ويتساوى المصري والزمالك والأهلي برصيد 18 نقطة لكل منهم.

علمًا أن الأهلي خاض 9 مباريات، بينما لعب الزمالك والمصري 10 مباريات.

ويمكن أن ينضم وادي دجلة (15 نقطة) إلى صدارة الدوري الممتاز إذا فاز غدًا الأحد على فاركو.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

مباراة الأهلي القادمة
أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
فياريال

فياريال

48

جاء هدف ريال مدريد الأول بعد توغل من فينسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء ويراوغ الدفاع ويسدد الكرة بمهارة وتهز الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
