أشعل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2025-2026" بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية.

وحقق الأهلي الانتصار على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويعد هذا الفوز هو الرابع للأهلي على التوالي بعد سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية

تتقاسم 3 فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز (المصري البورسعيدي، الزمالك، والأهلي).

ويتساوى المصري والزمالك والأهلي برصيد 18 نقطة لكل منهم.

علمًا أن الأهلي خاض 9 مباريات، بينما لعب الزمالك والمصري 10 مباريات.

ويمكن أن ينضم وادي دجلة (15 نقطة) إلى صدارة الدوري الممتاز إذا فاز غدًا الأحد على فاركو.

