فاز الأهلي بنتيجة 4-2 أمام كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في المركز الثالث، بالتساوي مع المصري والزمالك أصحاب المركز الأول والثاني بفارق الأهداف.

وفرط الأهلي في صدارة الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم، حيث إن الفوز 4-0 كان يجعله يتصدر الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أشرف بنشرقي.

بينما جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حارس المرمى: محمد هجرس

الدفاع: كريم يحيى - يوسف جلال - محمد ياسين - حسن الشاذلي

الوسط: مامادو سيلا - أحمد حمزاوي - إسلام عبد النعيم

الهجوم: مصطفى كشري - علي سليمان - كريم أشرف

تفاصيل المباراة

ألغى حكم الراية هدفًا للأهلي في الدقيقة 3 عن طريق أشرف بنشرقي، بسبب وجود تسلل على محمد علي بن رمضان.

وصوب محمد شريف كرة قوية في الدقيقة 4 تصدى لها الحارس محمد هجرس.

وسجل أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 17، بعد كرة عرضية من محمد هاني ليدخل كوكا ويصوب من مرة واحدة في المرمى.

وألغى حكم الراية هدفًا جديدًا للأهلي عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 20، بداعي التسلل على محمد هاني.

وتعرض حسين الشحات للإصابة في الدقيقة 26، حيث إنه صوب كرة ثابتة وسقط بعدها.

وشهدت الدقيقة 36، الهدف الثاني للأهلي، حيث أرسل أحمد زيزو كرة عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها ياسين مرعي الخالي من الرقابة ويصوب ضربة رأسية في شباك محمد هجرس.

وهدد علي سليمان لاعب كهرباء إسماعيلية، مرمى محمد الشناوي لأول مرة في الدقيقة 45+2، حيث قطع الكرة من أمام ياسين مرعي ليصوب كرة قوية مرت بمحاداة القائم.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل أحمد رمضان بدلًا من ياسر إبراهيم أمام كهرباء الإسماعيلية.

وشهدت الدقيقة 49، هدف جديد للأهلي حيث أرسل زيزو كرة عرضية أبعدها مدافع كهرباء الإسماعيلية من أمام المرمى، ليقابلها محمد شريف بتصويبة قوية في المرمى.

وصوب محمد علي بن رمضان، كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53، لكنها مرت بجوار القائم.

وسجل محمد أوناجم هدف تقليص الفارق لـ كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57، بعد كرة عرضية من علي سليمان قابلها بضربة رأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 62، مر زيزو إلى منطقة جزاء كهرباء الإسماعيلية، وصوب كرة قوية تصدى لها محمد هجرس.

ونجح عصام الفيومي البديل، في تسجيل الهدف الثاني لـ كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 69، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الشناوي.

وسجل أشرف بنشرقي الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 73، من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وأنقذ محمد الشناوي، فرصة هدف ثالث لـ كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 79.

واحتسب أمين عمر ركلة ركنية لـ كهرباء الإسماعيلية، بعد تطبيق قاعد الـ 8 ثواني على محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90+4، انطلق بنشرقي بالكرة من جهة اليسار وتوغل إلى منطقة الجزاء، ليمرر كرة لـ أفشة القادم من الخلف، لكن صوب خارج المرمى بغرابة.