حقق سيراميكا كليوباترا انتصارًا عريضًا على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وافتتح مروان عثمان التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 34 قبل أن يحرز فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 45+5

وفي الدقيقة 48 سجل صديق أوجولا الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا.

وبهذه النتيجة (3-0)، يقتحم سيراميكا كليوباترا المربع الذهبي في الدوري، باحتلال المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

وحقق سيراميكا الفوز في 5 مباريات، وخسر 2، وتعادل في مباراتين.

بينما يقع حرس الحدود في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

