مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

سيراميكا كليوباترا يقتحم المربع الذهبي بثلاثية أمام حرس الحدود

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:16 م 04/10/2025
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

حقق سيراميكا كليوباترا انتصارًا عريضًا على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وافتتح مروان عثمان التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 34 قبل أن يحرز فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 45+5

وفي الدقيقة 48 سجل صديق أوجولا الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا.

وبهذه النتيجة (3-0)، يقتحم سيراميكا كليوباترا المربع الذهبي في الدوري، باحتلال المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

وحقق سيراميكا الفوز في 5 مباريات، وخسر 2، وتعادل في مباراتين.

بينما يقع حرس الحدود في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا

