النحاس يتحدث عن.. إصابة ياسر والشحات.. استغلال فترة التوقف.. والأخطاء الدفاعية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:01 م 04/10/2025
عماد النحاس

عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي

أعرب عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، عن سعادته بأداء اللاعبين وتحقيق انتصار جديد، مؤكدًا أن المباريات التي تلي لقاء القمة دائمًا ما تكون صعبة ذهنيًا وبدنيًا، لكن الفريق قدم مستوى قويًا واستحق الفوز.

حقق الأهلي فوزًا مهمًا ومستحقًا على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المحلية محققًا الفوز الرابع على التوالي.

النحاس: الفوز بعد القمة كان ضروريًا ومميزًا

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباريات التي تأتي بعد القمة تكون صعبة، ولكننا حققنا فوزًا مهمًا بنتيجة وأداء مميز بعد الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، وأتمنى التوفيق للمجموعة التي سوف تنضم للمنتخبات الوطنية".

وأوضح النحاس أن "ياسر إبراهيم اشتكى من دوار خفيف، وتم استبداله كإجراء احتياطي، أما حسين الشحات فقد اشتكى من إصابة بسيطة ولهذا فضلنا استبداله".

وأضاف أن كل اللاعبين قدموا المطلوب، وأن الجهاز الفني يثق في قدرات الجميع، وأن لكل مباراة ظروفها.

الأهلي يواصل السيطرة رغم الإصابات

وأشار النحاس إلى أن الفريق سيستغل فترة التوقف المقبلة للاستعداد بشكل قوي لرحلة بوروندي المقبلة، مؤكدًا أن الأهلي يعاني من إصابات متعددة لكنها لن تؤثر على الطموحات.

وتابع: "كهرباء الإسماعيلية قدم مباراة قوية، والتوفيق كان عاملًا مهمًا في النتيجة، لكننا سنعمل على تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية خلال الفترة المقبلة".

وسجل رباعية الأهلي كل من أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 17، وياسين مرعي في الدقيقة 37، ومحمد شريف في الدقيقة 50، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 73.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق الأهداف فقط خلف المصري والزمالك المتصدرين.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
