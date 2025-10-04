فاز الأهلي بنتيجة 4-2 أمام كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، العديد من اللقطات التي لم تذع أمام الكاميرات.

وكانت أبرز لقطات مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ارتداء أحمد السيد زيزو، قميص الحراس عقب استبداله.

اللقطة الأخرى، كانت لـ حسين الشحات الذي بكا عقب إصابته أمام كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 26.

ووجه طفلان أهلاوي وزملكاوي، رسالة إلى زيزو، حيث إنهما طلبا قميصه في مدرجات المقاولون العرب.

