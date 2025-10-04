المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

270 دقيقة هبوط للزمالك.. كيف انتقل الأهلي من المركز الـ15 إلى قمة الدوري؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:08 ص 05/10/2025
الأهلي بنشرقي الزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

حقق فريق النادي الأهلي الفوز الرابع على التوالي في الدوري المصري الممتاز بعدما فاز على كهرباء الإسماعيلية.

وانتصر الأهلي على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، ينافس النادي الأهلي لأول مرة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ يمتلك 18 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف فقط يتصدر المصري ثم الزمالك.

وتتبقى مباراة للنادي الأهلي في بطولة الدوري، وذلك بعدما غاب عن المشاركة في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة في النسخة الحالية والتي يشارك فيها 21 فريقًا فقط.

270 دقيقة هبوط للزمالك

الزمالك بدأ بطولة الدوري بأفضل شكل ممكن، حيث انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب، قبل أن يحقق انتصارين على مودرن سبورت وفاركو بنتيجة 2-1 و1-0 على الترتيب.

وبعدها تلقى الزمالك أول هزيمة تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا من وادي دجلة بنتيجة 2-1، ثم انتصر الفريق الأبيض على منافسه على صدارة الدوري فريق المصري بنتيجة 3-0، قبل أن يهزم الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة.

وبعدها شهد آخر 3 مباريات "270 دقيقة" هبوط مستوى الزمالك، إذ تعادل مع الجونة بنتيجة 1-1 ثم خسر من الأهلي في الجولة التاسعة بنتيجة 2-1 ثم تعادل من جديد مع غزل المحلة بنتيجة 1-1.

الزمالك خلال هذه المدة كان في صدارة جدول الترتيب بالفعل لكنه لم يبتعد أكثر بسبب الـ3 تعثرات، فبعد نهاية مباريات الجولة السابعة كان الفارس الأبيض يملك 16 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

واستمر الزمالك في الصدارة بعد الجولة الثامنة والتاسعة وذلك رغم التعادل مع الجونة 1-1، والخسارة من الأهلي 2-1.

وحتى هذه اللحظة، كانت الأمور تسير بشكل جيد مع الزمالك "بالنسبة لجدول الترتيب" رغم النتائج السيئة، لكن لم ينظر الفريق الأبيض لمنافسة التقليدي النادي الأهلي الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الإسماعيلية وبالتالي قاسم الصدارة.

الأهلي.. من المركز الـ15 لقمة الدوري

الأهلي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة كان في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط فقط، ثم وصل إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد الجولة السابعة، وبدأ يتقدم في الترتيب حتى وصل إلى المركز الثالث حاليا "بفارق الأهداف" برصيد 18 نقطة.

ليكون الأهلي قد انتقل من قاع الترتيب لقمة الدوري في 4 مباريات فقط، انتصر فيهم على سيراميكا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

وفي حال فوز النادي الأهلي في المباراة المؤخرة له سيعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

لمتابعة جدول ترتيب الدوري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري صدارة جدول ترتيب الدوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg