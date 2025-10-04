حقق فريق النادي الأهلي الفوز الرابع على التوالي في الدوري المصري الممتاز بعدما فاز على كهرباء الإسماعيلية.

وانتصر الأهلي على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، ينافس النادي الأهلي لأول مرة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ يمتلك 18 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف فقط يتصدر المصري ثم الزمالك.

وتتبقى مباراة للنادي الأهلي في بطولة الدوري، وذلك بعدما غاب عن المشاركة في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة في النسخة الحالية والتي يشارك فيها 21 فريقًا فقط.

270 دقيقة هبوط للزمالك

الزمالك بدأ بطولة الدوري بأفضل شكل ممكن، حيث انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب، قبل أن يحقق انتصارين على مودرن سبورت وفاركو بنتيجة 2-1 و1-0 على الترتيب.

وبعدها تلقى الزمالك أول هزيمة تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا من وادي دجلة بنتيجة 2-1، ثم انتصر الفريق الأبيض على منافسه على صدارة الدوري فريق المصري بنتيجة 3-0، قبل أن يهزم الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة.

وبعدها شهد آخر 3 مباريات "270 دقيقة" هبوط مستوى الزمالك، إذ تعادل مع الجونة بنتيجة 1-1 ثم خسر من الأهلي في الجولة التاسعة بنتيجة 2-1 ثم تعادل من جديد مع غزل المحلة بنتيجة 1-1.

الزمالك خلال هذه المدة كان في صدارة جدول الترتيب بالفعل لكنه لم يبتعد أكثر بسبب الـ3 تعثرات، فبعد نهاية مباريات الجولة السابعة كان الفارس الأبيض يملك 16 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

واستمر الزمالك في الصدارة بعد الجولة الثامنة والتاسعة وذلك رغم التعادل مع الجونة 1-1، والخسارة من الأهلي 2-1.

وحتى هذه اللحظة، كانت الأمور تسير بشكل جيد مع الزمالك "بالنسبة لجدول الترتيب" رغم النتائج السيئة، لكن لم ينظر الفريق الأبيض لمنافسة التقليدي النادي الأهلي الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الإسماعيلية وبالتالي قاسم الصدارة.

الأهلي.. من المركز الـ15 لقمة الدوري

الأهلي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة كان في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط فقط، ثم وصل إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد الجولة السابعة، وبدأ يتقدم في الترتيب حتى وصل إلى المركز الثالث حاليا "بفارق الأهداف" برصيد 18 نقطة.

ليكون الأهلي قد انتقل من قاع الترتيب لقمة الدوري في 4 مباريات فقط، انتصر فيهم على سيراميكا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

وفي حال فوز النادي الأهلي في المباراة المؤخرة له سيعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

