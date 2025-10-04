تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من الملفات داخل أروقة الفريق الأحمر من ضمنها حالة إمام عاشور وملف المدير الفني الأجنبي الجديد بالإضافة لتجديد عقود اللاعبين.

وحقق الأهلي الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة (4-2) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة "اون سبورت 1": "لقطة ياسر إبراهيم مع مسؤول تسليم جائزة رجل المباراة؟ هذا واجب وهذه أخلاق النادي الأهلي وياسر إبراهيم لم يكن يقصد ما حدث وكان الأمر عبارة عن حماس ملعب".

وأضاف: "أنا لدي لاعبين ملتزمين ويجب على مدير الكرة أن يظهر لتوضيح والرد على الشائعات المنتشرة مثل شائعة أن زيزو كان يرغب في دخول معسكر القمة وأن مروان عطية كان يرغب في الحصول على ترضية من أجل تجديد عقده، وهذه الأمور كلها كذب، وهؤلاء اللاعبين يريدون الحصول على دعم جماهير الأهلي، ومن أجل حماية اللاعبين يجب عليّ الخروج للرد".

وواصل: "لا يوجد أي شيء من الشائعات المنتشرة صحيحة، الفريق منضبط وملتزم وأوضة اللبس جيدة، وعلاقة اللاعبين جيدة ببعضهم البعض".

وأكمل: "حسين الشحات شعر بالآم في العضلية الخلفية وسيخضع لأشعة وان شاء الله الإصابة تكون بسيطة".

وواصل وليد صلاح الدين: "لدينا نظام جديد في النادي بشأن تجديد العقود ولا يزال الوقت طويل أمامنا للحديث عن هذه الأمور".

وأوضح: "سيد عبد الحفيظ أسطورة من أساطير الأهلي ومن أفضل مديرين الكرة في تاريخ النادي، وسيكون ضمن مجلس الإدارة في الفترة المقبلة وسنرى المسؤوليات التي سيضعها محمود الخطيب بعد انتهاء الانتخابات".

وتابع: "راض على أداء لاعبي الأهلي في مباراة كهرباء الإسماعيلية واللاعبين كانوا يشعرون بالإجهاد بعد مباراة القمة، وأشكرهم على ما قدموه في المباراة".

وعن حالة إمام عاشور، قال وليد صلاح الدين: "تحاليل إمام عاشور الخاصة بالكبد وصلت إلى 200 والمفترض أن تكون 30 أو 40، ولا أرغب في تحديد مدة لعودته، وإذا استعجلنا في عودته من الممكن أن يكون هناك خطورة عليه".

وتطرق للحديث عن ملف المدرب الأجنبي، قائلاً: "ملف المدير الفني الأجنبي هو ملف جماعي يتولاه محمود الخطيب، كان هناك مدربين طُرح اسمهم ولكنهم اعتذروا لأسباب مختلفة وهذا أمر طبيعي لأن البعض يقوم بالمغالاة في المبالغ أو أنهم لا يرغبون في القدوم للمنطقة العربية".

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته: "أمتلك ملفات 6 لاعبين بخصوص تجديد عقودهم هم أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكوكا وأحمد عابدين وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام، وسنرى ما سيحدث".