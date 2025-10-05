المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعدادًا لمواجهة مصر وديًا.. بنشرقي والكرتي يتصدران قائمة المغرب المشارك بكأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:17 م 05/10/2025
بنشرقي

أشرف بنشرقي

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، المشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد الثنائي أشرف بنشرقي لاعب النادي الأهلي، ووليد الكرتي، لاعب بيراميدز، في قائمة المغرب.

كما ضم السكتيوي رضا سليم، لاعب الأهلي المعار إلى الجيش الملكي المغربي خلال الموسم الجاري.

ويتألق الثنائي بنشرقي ووليد الكرتي، هذا الموسم مع الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.

وسجل بنشرقي هدفًا بالأمس في فوز الأهلي برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.

على الجانب الآخر، يُعد وليد الكرتي أحد هدافي بيراميدز هذا الموسم.

ويلعب منتخب المغرب، مباراة ودية أمام منتخب مصر الثاني، يوم 9 أكتوبر الجاري استعدادًا لبطولة كأس العرب.

ويخوض المنتخب المغربي المحلي بطولة كأس العرب ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه كلا من السعودية، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والمتأهل من لقاء اليمن وجزر القمر.

بينما يلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

 

 

 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي المغرب كأس العرب بيراميدز رضا سليم وليد الكرتي أشرف بنشرقي

