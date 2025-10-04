المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: إصابة أحمد شريف في مباراة الزمالك وغزل المحلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:51 م 05/10/2025
أحمد شريف

أحمد شريف

تعرض أحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة خلال مشاركته في مباراة غزل المحلة في الدوري المصري.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام غزل المحلة بالأمس السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وعلم يلا كورة، أن أحمد شريف تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مباراة غزل المحلة.

ولم تتحدد مدة غياب أحمد شريف عن الزمالك حتى الآن، حيث إنه من المفترض أن يجري فحص طبي لتحديد المدة وموعد عودته.

وشارك أحمد شريف أساسيًا لأول مرة مع الزمالك أمام غزل المحلة هذا الموسم.

وخاض أحمد شريف 5 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم، بمعدل 92 دقيقة، لكنه لم يصنع أو يسجل.

وانضم صاحب الـ22 عامًا إلى نادي الزمالك مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي فاركو.

ومنح يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، اللاعبون راحة 4 أيام من التدريبات، عقب التعادل أمام غزل المحلة.. طالع التفاصيل من هنا

ويناقش نادي الزمالك، مستقبل يانيك فيريرا مع الفريق؛ بسب تراجع النتائج في الدوري المصري الفترة الأخيرة.. طالع التفاصيل من هنا

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري المصري، حيث إنه تعادل في مباراتين وخسر القمة أمام الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع المصري البورسعيدي صاحب الصدارة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري أحمد شريف فيريرا

