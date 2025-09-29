كشف عادل مصطفى، المدرب العام للأهلي، أهمية تحقيق الفوز على كهرباء الإسماعيلية، كاشفا كواليس حديثه مع حسين الشحات قبل مباراة القمة ضد الزمالك.

وانتصر الأهلي مساء أمس السبت، على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إصابة حسين الشحات وذلك بعد أيام قليلة من تألقه أمام نادي الزمالك في الجولة التاسعة التي سجل فيها هدفا وتسبب في ركلة جزاء للفريق الأحمر.

وقال عادل مصطفى في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حققنا فوزًا مهمًا على كهرباء الإسماعيلية استكمالا للفترة الماضية في اتجاه صدارة الدوري".

وأضاف: "نلعب كل المباريات كأنها مباريات كؤوس ولا ننظر لنتائج الأخرين لكن الأهم حاليا هو تحقيق الانتصارات فقط، ومع الوقت الأداء سيتحسن".

وأكمل: "قدر الفرق الكبيرة أنها لا تلعب مباراة فاصلة، مباراة الزمالك هي نقطة بداية وليست نهاية وسننطلق منها بإذن الله، ولكن كل المباريات مهمة ولها نفس الأهمية".

أما عن إصابة حسين الشحات.. فقال: "حسين الشحات شعر بشد في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة وسيتم تحديد حجم إصابته".

وواصل: "عندما كنا في المحاضرة الخاصة بمباراة الزمالك كان يأمل أن يبدأ المباراة مثل أي لاعب، وهذه الحالة التي انتشرت في الفريق الكل كان يرغب في البداية".

وأنهى: "الجميع كان جاهزا لمباراة الزمالك، وشعرت بأن الشحات (اتخطف شوية) بعد إعلان التشكيل، وقلت له أنه من الممكن أن يكون نجم المباراة حتى لو لعب لمدة ربع ساعة وهو لاعب كبير ويملك من الخبرات والاحترافية الكبيرة".