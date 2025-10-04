المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقات الأهلي والزمالك بعد 10 جولات.. بين التألق والغياب ومدافع هداف

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:50 م 05/10/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مساء أمس مباريات الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر مع جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتصر الأهلي خلال الجولة العاشرة للدوري على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، بينما وقع نادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع غزل المحلة.

ماذا قدمت الصفقات الجديدة للأهلي والزمالك؟

وقبل بداية الدوري تعاقد الأهلي مع 8 لاعبين بينما ضم الزمالك 10 صفقات جديدة، وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه كل لاعب فيهم..

الزمالك تعاقد مع كلا من:

1- مهدي سليمان.. صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري لمدة موسمين. (لم يشارك ولا دقيقة حتى الآن)

2- شيكو بانزا.. قادما من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعقده ممتد حتى 4 مواسم قادمة. (لعب 6 مباريات بواقع 330 دقيقة سجل 3 أهداف)

3- آدم كايد.. صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم وذلك بعد نهاية عقده مع فريق بريدا الهولندي. (لعب 9 مباريات بواقع 459 دقيقة قدم تمريرة حاسمة دون تسجيل)

4- عبد الحميد معالي.. قادما من نادي اتحاد طنجة المغربي وذلك لمدة 5 مواسم. (لعب 7 مباريات بواقع 196 دقيقة دون تسجيل أو صناعة)

5- عدي الدباغ.. الفلسطيني الثاني في الفريق والقادم من نادي شارلروا البلجيكي وعقده مستمر لمدة 4 مواسم. (لعب 8 مباريات بواقع 519 دقيقة سجل هدفين)

6- أحمد ربيع.. لاعب وسط البنك الأهلي السابق والمستمر عقده مع الزمالك لمدة 5 مواسم. (لعب مباراة واحدة فقط وسجل هدف وحيد وغاب عن المشاركة مؤخرًا بسبب الإصابة)

7- محمد إسماعيل.. القادم من نادي زد ويستمر عقده لمدة 5 مواسم. (المدافع لعب 5 مباريات بواقع 447 دقيقة وقدم أداءً جيدًا حتى الآن)

8- أحمد شريف.. لاعب فاركو السابق ويستمر عقده لمدة 5 مواسم. (لعب 5 مباريات بواقع 92 دقيقة دون تسجيل أو صناعة)

9- عمرو ناصر.. لاعب فاركو السابق ويستمر عقده 5 مواسم. (لعب 5 مباريات بواقع 129 دقيقة دون تسجيل أو صناعة)

10- خوان بيزيرا.. لاعب أوليكساندريا الأوكراني السابق وعقده يستمر لمدة 4 مواسم. (لعب 8 مباريات بواقع 638 دقيقة سجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين)

8 صفقات للأهلي

أما النادي الأهلي فتعاقد مع كلا من:

1- الجناح الأيمن أحمد سيد زيزو.. صفقة انتقال حر. (لعب 6 مباريات بواقع 461 دقيقة سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة).

2- المدافع أحمد رمضان.. قادما من نادي سيراميكا كليوباترا. (لعب 5 مباريات بواقع 377 دقيقة).

3- الظهير الأيسر محمد شكري.. قادما من سيراميكا كليوباترا. (لعب مباراة واحدة بواقع 45 دقيقة وتعرض بعدها لإصابة أبعدته عن المشاركة لفترة).

4- الحارس محمد سيحا.. قادما من المقاولون العرب. (لم يشارك في أي مباراة).

5- المدافع ياسين مرعي.. قادما من نادي فاركو. (لعب 5 مباريات بواقع 450 دقيقة سجل هدفين).

6- الجناح محمود حسن تريزيجيه.. قادما من طرابزون سبور التركي. (لعب 8 مباريات بواقع 652 دقيقة سجل 4 أهداف).

7- لاعب الوسط محمد علي بن رمضان.. قادما من فرينكفاروزي المجري. (لعب 8 مباريات بواقع 653 دقيقة لم يسجل أي هدف بل قدم تمريرة حاسمة).

8- المهاجم محمد شريف.. صفقة انتقال حر. (لعب 9 مباريات بواقع 558 دقيقة سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة).

بالإضافة إلى الثنائي العائد من الإعارة أليو ديانج وأحمد عبد القادر، فشارك لاعب الوسط المالي مع الأهلي في 8 مباريات بواقع 442 دقيقة ونجح في تقديم أداء جيد، بينما لعب عبد القادر 3 مباريات فقط بواقع 36 دقيقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري الصفقات الجديدة

