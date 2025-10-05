إنبي يعبر زد ويقترب من المربع الذهبي في الدوري

حقق فريق إنبي الفوز على زد بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 12 سجل محمد ناصر الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 19 محتلا المركز الخامس، فيما تجمد رصيد زد عند النقطة 12، محتلا المركز الـ11.

وكان تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة - أحمد كاستلو - أحمد طارق - علي جمال

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي

بينما دفع حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - أحمد صبحية - محمد سمير

خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد زكي - رفيق كابو