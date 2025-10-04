رضا شحاتة: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي

أكد رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي.

وخسر كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:"نعمل على بناء فريق صاحب شخصية، نهتم بمواعيد التدريبات، ونضع ضوابط يلتزم بها اللاعبين خارج الملعب".

وأضاف: "أرى أننا تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي، الحكم المباراة لم يتعامل بالمثل في العديد من الكرات المؤثرة".

وتابع: "تحدثت مع الحكم حول وجود خطأ لنا، فقلت له "لنا فاول"، فوجدت يشهر البطاقة الصفراء في وجهي، الشوط الأول اللاعبين تأثروا بالضغط الجماهيري، لكن في الشوط الثاني الأداء اختلف واللاعبين أكتسبوا الثقة".

وأشار إلى: "علي سليمان لم يكن في أفضل حالاته أمام الأهلي، على الرغم من ظهوره بشكل جيد، لكنه يمتلك أفضل من ذلك، وأتوقع له نجاح كبير هذا الموسم".

وأتم: "ميزانية كهرباء الإسماعيلية ليست كبيرة، ومن الوارحد أن يحدث تراجع في النتائج والأداء في بعض المباريات".