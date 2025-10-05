دجلة يفرط في اللحاق بثلاثي القمة بالتعادل مع فاركو

فرّط فريق وادي دجلة في فرصة تحقيق الفوز بالتعادل السلبي مع فاركو، في لقاء جاء ضمن الأسبوع العاشر من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وأصبح رصيد وادي دجلة (16 نقطة) في المركز السادس من خلال الفوز في أربع مباريات، والتعادل في أربع مباريات، والخسارة في مباراتين.

في المقابل، ظلّ فريق فاركو في منطقة الخطورة بعدما ارتفع رصيده إلى (6 نقاط) في المركز التاسع عشر، من خلال التعادل في ست مباريات، مقابل ثلاث هزائم، دون تحقيق أي فوز.

ومن المقرر أن يلعب وادي دجلة في الجولة المقبلة ضد مودرن سبورت يوم (17 أكتوبر)، في المقابل، يلعب بيراميدز ضد فاركو يوم (21 أكتوبر).

تشكيل فاركو:

محمد سعيد "شيكا" - محمد حسين - معاذ أحمد - بابا سار - وليد مصطفى - أحمد شعبان - محمد عز - ياسين الملاح - رامز مدحت - أحمد البحراوي - كريم الطيب.

تشكيل وادي دجلة:

عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقا - كمال أبو الفتوح - أحمد رضا - أحمد سكولز - ميس كاندروب - محمد عبد العاطي - يوسف ويا - محمود دياسطي - فرانك بولي.

