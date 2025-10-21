قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل 21 أكتوبر الجاري، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة المحلية.

وكشف مصدر في تصريحات لـ يلا كورة، أن رابطة الأندية قررت تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، لتقام يوم الأربعاء 22 أكتوبر، بدلًا من يوم 21.

وأوضح أن هذا التعديل جاء بسبب مشاركة النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه إيجل نوار بطل بوروندي، في دور الـ 32 من المسابقة القارية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم 17 أكتوبر، بينما تقام مواجهة الإياب أحد أيام: 24، 25 و26 أكتوبر.