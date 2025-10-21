المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب أفريقيا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

08:12 م 05/10/2025
إمام عاشور - الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - صورة أرشيفية

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وكان من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل 21 أكتوبر الجاري، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة المحلية. 

وكشف مصدر في تصريحات لـ يلا كورة، أن رابطة الأندية قررت تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، لتقام يوم الأربعاء 22 أكتوبر، بدلًا من يوم 21. 

وأوضح أن هذا التعديل جاء بسبب مشاركة النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه إيجل نوار بطل بوروندي، في دور الـ 32 من المسابقة القارية. 

ويلتقي الأهلي مع نظيره إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم 17 أكتوبر، بينما تقام مواجهة الإياب أحد أيام: 24، 25 و26 أكتوبر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الاتحاد السكندري رابطة الأندية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg