يظل موقف المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، غامضًا سواء بالبقاء أو الرحيل، تزامنًا مع تراجع نتائج الأبيض في الفترة الماضية.

وتراجعت نتائج الزمالك في الفترة الماضية، إذ غابت الانتصارات عن الأبيض منذ مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري المصري، والتي أقيمت في منتصف سبتمبر الماضي.

مصير فيريرا مع الزمالك

ذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يعقد اجتماعًا في الوقت الراهن مع المدير الرياضي للأبيض، جون إدوارد، من أجل مناقشة مصير المدرب يانيك فيريرا سواء بالبقاء أو الرحيل.

وتجري المناقشات في الوقت الجاري بين إدارة الزمالك، والمدير الرياضي للنادي، بشأن مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، الذي بدأ مهمته مع الأبيض مطلع الموسم الجاري.

وقاد يانيك فيريرا، فريق الزمالك خلال 10 مباريات في الدوري المصري، واكتفى بتحقيق 5 انتصارات، بينما تعادل في 3 مناسبات، وتلقى هزيمتين من بينهما مباراة القمة ضد الأهلي.