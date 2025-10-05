المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

مصدر ليلا كورة: جلسة حالية بين إدارة الزمالك وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:24 م 05/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يظل موقف المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، غامضًا سواء بالبقاء أو الرحيل، تزامنًا مع تراجع نتائج الأبيض في الفترة الماضية.

وتراجعت نتائج الزمالك في الفترة الماضية، إذ غابت الانتصارات عن الأبيض منذ مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري المصري، والتي أقيمت في منتصف سبتمبر الماضي.

مصير فيريرا مع الزمالك

ذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يعقد اجتماعًا في الوقت الراهن مع المدير الرياضي للأبيض، جون إدوارد، من أجل مناقشة مصير المدرب يانيك فيريرا سواء بالبقاء أو الرحيل.

وتجري المناقشات في الوقت الجاري بين إدارة الزمالك، والمدير الرياضي للنادي، بشأن مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، الذي بدأ مهمته مع الأبيض مطلع الموسم الجاري.

وقاد يانيك فيريرا، فريق الزمالك خلال 10 مباريات في الدوري المصري، واكتفى بتحقيق 5 انتصارات، بينما تعادل في 3 مناسبات، وتلقى هزيمتين من بينهما مباراة القمة ضد الأهلي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك إدارة الزمالك يانيك فيريرا جون إدوراد

