المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوسف: قطاع الناشئين بالأهلي يفرز مواهب مميزة.. ولانجير يملك العديد من الخبرات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:29 م 06/10/2025
محمد يوسف

محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي

تحدث محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن اختيار أرت لانجير لشغل منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، موضحًا مدى الخبرات التي يتمتع بها نتيجة تجاربه السابقة.

وأعلن النادي الأهلي، منتصف سبتمبر الماضي، تعاقده رسميًا مع الهولندي آرت لانجلر لتولى منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وأكد يوسف، أن أرت لانجلير، يملك العديد من الخبرات نتيجة عمله في نادي أيندهوفن الهولندي ومنتخب هولندا للناشئين، مشيرًا إلى أنه يتميز بالجمع بين الدراسة والعمل الفني، مما يجعله إضافة ‏كبيرة للقطاع.‏

تصريحات محمد يوسف

قال محمد يوسف، في تصريحات أدلى بها عبر الموقع الرسمي، للنادي الأهلي: "أرت لانجلير يعمل محاضرًا في الاتحاد الهولندي، وهو ما يعكس قدراته ‏وخبراته، فى ظل النجاحات الكبيرة التى تحققها المدرسة الهولندية على صعيد الناشئين، إلى جانب كونها مدرسة ذات صبغة هجومية، وهو ما ‏يتناسب مع هوية النادي الأهلي الذي يبحث دائما عن الفوز فقط.".

وأضاف المديرالرياضي للأهلي: "تم الاتفاق مع أرت لانجلير على خطة العمل الخاصة بالفترة القادمة، والتي سوف تشهد إشرافه على تدريبات فريق القطاع، إلى ‏جانب عقد محاضرات ودورات مكثفة للمدربين في مختلف الفرق السنية، لتطوير النواحي الخططية والبدنية، فضلا عن ‏الجوانب الشخصية والسلوكية لدى اللاعبين.".

وأكمل يوسف: "قطاع الناشئين دائمًا ما يفرز مواهب مميزة مثل محمد عبد المنعم ومحمد شكري وغيرهم من الأسماء التي شقت طريقها ‏للفريق الأول، أو التي خرجت للاحتراف الخارجي".

وزاد المدير الرياضي للأهلي: "كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على الاهتمام الكبير بقطاع الناشئين وتوفير المقومات اللازمة ‏للعمل على إفراز المواهب والمنافسة على البطولات وغرس قيم ومبادئ النادي لدى اللاعبين، وهو ما يمثل ذخيرة لمستقبل الفريق ‏الأول والمنتخبات الوطنية بشكل عام".

وأشار يوسف إلى أن هناك خطة لتطوير المواهب على كافة المستويات، قائلًا: "النادي يدرس كل عروض المعايشة الخارجية، ‏ولا يمانع انتقال أي لاعب للخارج، في حال وجود عروض رسمية مناسبة لكل الأطراف، مثلما حدث مع عمرو خالد بيبو الذى انتقل لنادي أرو السويسري".

وأتم المدير الرياضي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن هناك نية للعمل على توسيع تلك القاعدة من اللاعبين.‏

 

مباراة الأهلي القادمة
النادي الأهلي محمد يوسف أرت لانجير قطاع الناشئين بالأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg