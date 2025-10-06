تحدث محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن اختيار أرت لانجير لشغل منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، موضحًا مدى الخبرات التي يتمتع بها نتيجة تجاربه السابقة.

وأعلن النادي الأهلي، منتصف سبتمبر الماضي، تعاقده رسميًا مع الهولندي آرت لانجلر لتولى منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وأكد يوسف، أن أرت لانجلير، يملك العديد من الخبرات نتيجة عمله في نادي أيندهوفن الهولندي ومنتخب هولندا للناشئين، مشيرًا إلى أنه يتميز بالجمع بين الدراسة والعمل الفني، مما يجعله إضافة ‏كبيرة للقطاع.‏

تصريحات محمد يوسف

قال محمد يوسف، في تصريحات أدلى بها عبر الموقع الرسمي، للنادي الأهلي: "أرت لانجلير يعمل محاضرًا في الاتحاد الهولندي، وهو ما يعكس قدراته ‏وخبراته، فى ظل النجاحات الكبيرة التى تحققها المدرسة الهولندية على صعيد الناشئين، إلى جانب كونها مدرسة ذات صبغة هجومية، وهو ما ‏يتناسب مع هوية النادي الأهلي الذي يبحث دائما عن الفوز فقط.".

وأضاف المديرالرياضي للأهلي: "تم الاتفاق مع أرت لانجلير على خطة العمل الخاصة بالفترة القادمة، والتي سوف تشهد إشرافه على تدريبات فريق القطاع، إلى ‏جانب عقد محاضرات ودورات مكثفة للمدربين في مختلف الفرق السنية، لتطوير النواحي الخططية والبدنية، فضلا عن ‏الجوانب الشخصية والسلوكية لدى اللاعبين.".

وأكمل يوسف: "قطاع الناشئين دائمًا ما يفرز مواهب مميزة مثل محمد عبد المنعم ومحمد شكري وغيرهم من الأسماء التي شقت طريقها ‏للفريق الأول، أو التي خرجت للاحتراف الخارجي".

وزاد المدير الرياضي للأهلي: "كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على الاهتمام الكبير بقطاع الناشئين وتوفير المقومات اللازمة ‏للعمل على إفراز المواهب والمنافسة على البطولات وغرس قيم ومبادئ النادي لدى اللاعبين، وهو ما يمثل ذخيرة لمستقبل الفريق ‏الأول والمنتخبات الوطنية بشكل عام".

‏

وأشار يوسف إلى أن هناك خطة لتطوير المواهب على كافة المستويات، قائلًا: "النادي يدرس كل عروض المعايشة الخارجية، ‏ولا يمانع انتقال أي لاعب للخارج، في حال وجود عروض رسمية مناسبة لكل الأطراف، مثلما حدث مع عمرو خالد بيبو الذى انتقل لنادي أرو السويسري".

وأتم المدير الرياضي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن هناك نية للعمل على توسيع تلك القاعدة من اللاعبين.‏