كلام فى الكورة
وليد سليمان: لانجلير معجب بالبنية التحتية للأهلي.. والمدرسة الهولندية لها نجاحات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:19 م 06/10/2025
وليد سليمان

وليد سليمان - نائب المدير الرياضي للأهلي

كشف وليد سليمان، نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن ضرورة الاستفادة من أرت لانجلير، المدير الفني لقطاع الناشئين، الذي تسلم عمله في الساعات الماضية.

وقال وليد سليمان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "اجتمعنا بشكل مطول مع لانجلير، وهو مدرب صاحب خبرات كبيرة ويسعى إلى تحقيق نجاحات مع النادي، من خلال تجاربه السابقة".

وأضاف أن المدرسة الهولندية لديها نجاحات عديدة، والتعاقد مع "لانجلير" خطوة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن "لانجلير" معجب بالبنية التحتية للنادي ‏وكذلك مستوى اللاعبين المتواجدين في القطاع.‏

وأكمل أن هناك إيجابيات عديدة تحققت خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر من خلال تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول، إلى ‏جانب دعوات المعايشة الخارجية التى تلقاها عدد كبيرمن اللاعبين، فضلا عن اعتماد المنتخبات الوطنية المختلفة على العناصر الواعدة من الأهلي، مثل منتخب ‏‏2009 الذي يضم ما بين 9 إلى11 لاعبا، وكذلك منتخب 2008، كما تواجد لاعبان من مواليد 2007 مع منتخب 2005.

وتابع: "لدينا أسماء مميزة نالت إشادة الجميع، ومع الحصول على فرصة أكبر واحتكاك أفضل سيكون لهم مستقبل واعد، ونحرص ‏على إكساب اللاعبين مقومات شخصية الأهلي والتعود على الضغوط، كما نحرص على حضورهم المباريات الجماهيرية".

وأنهى: "كما نؤكد لهم دائما أن ‏التواجد في النادي ميزة كبيرة، يجب استغلالها من خلال الشغف والإصرار لتحقيق النجاح في مسيرتهم".

الأهلي قطاع الناشئين وليد سليمان لانجلير

