أعلن النادي الأهلي، اعتماد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماع اليوم بفرع الشيخ زايد، أسماء المرشحين في الانتخابات المقبلة.

الأهلي دعا الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد لدورة 2025-2029، المقرر لها يومي 31 و31 أكتوبر الجاري، في مقر النادي بالجزيرة.

اعتماد المرشحين في انتخابات الأهلي

وقال الأهلي في بيان رسمي، إنه تم اعتماد أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة، الذين تقدموا خلال المدة القانونية بأوراق ترشحهم، وتمت مراجعتها من اللجنة المشكلة من النادي وكذلك من الجهة الإدارية.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب "مقعد الرئيس" - ياسين منصور "مقعد النائب" - خالد مرتجي "مقعد أمانة الصندوق".

العضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

العضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر على أعضاء الجمعية العمومية الموقرة سهولة حضور اجتماع الجمعية، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.