أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عدم وجود نية لإنهاء تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مشددًا على عدم صحة الأنباء التي تم ترديدها مؤخرًا.

وشدد الزمالك في بيانه الرسمي، على أنه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالقلعة البيضاء.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك، أنه يعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.

بيان نادي الزمالك

نشر نادي الزمالك، بيانًا رسميًا جاء على النحو التالي: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد".

وأضاف الزمالك في بيانه: "كما يؤكد المجلس انه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك".

وأكمل: "وأكد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي".

وأتم: "يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات".