كلام فى الكورة
يستمر غيابه شهرًا.. مصدر يكشف ليلا كورة حالة إمام عاشور وموعد عودته للملاعب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:38 م 07/10/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

يواصل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، فترة تعافيه من فيروس "A" التي أصيب به وأبعده عن المشاركة مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وغاب إمام عاشور عن 4 مباريات للأهلي في بطولة الدوري وذلك بعدما شارك بديلا في مباراة إنبي التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسبق وأعلن النادي الأهلي عبر طبيب الفريق الأول، عن إصابة إمام عاشور بفيروس "A"، والذي استدعى تواجده في المستشفى لفترة قبل العودة إلى منزله.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حالة إمام عاشور مستقرة طبيًا، ففي بداية مرضه كانت نتيجة التحاليل مرتفعة للغاية ووصلت إنزيمات الكبد لـ1000، قبل أن تتحسن بشكل ملحوظ لتصل حاليا إلى 200".

وأضاف: "سيقضي إمام عاشور أسبوعين في منزله للتأكد من تعافيه التام من الفيروس، على أن يعود إلى النادي الأهلي بعد هذه الفترة، ثم يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية، ما يعني أن أمامه نحو شهر على الأقل قبل العودة للمباريات من جديد".

فترة غياب جديدة

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

يُشار إلى أن إمام عاشور كان قد غاب عن الأهلي لفترة طويلة بسبب تعافيه من الإصابة وعودته للملاعب من جديد، ولكن العودة لم تكتمل حيث تعرض لعدوى فيروسية جعلت الأهلي يُخضع جميع لاعبيه لتحاليل دم للاطمئنان عليهم جميعًا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري كأس العالم للأندية إمام عاشور إنتر ميامي

