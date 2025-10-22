كشف النادي الأهلي عن أخر المستجدات حول ملف المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ويتطلع النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي بعد الإسباني خوسيه ريبييرو، الذي رحل فور الهزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار النادي الأهلي في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي، طالع في اجتماع أمس مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف وبحضور محمد يوسف، المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي.

وأضاف أن الخطيب استمع إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين الذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

وأوضح أن الخطيب ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر وليد صلاح الدين، مدير الكرة، وبما يتفق من المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

وأنهى أن الخطيب يعكف حاليا على التحقيق من بعض الأمور تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.

ويدير الفريق الأول للنادي الأهلي بشكل مؤقت حاليا عماد النحاس، وكان الفريق الأحمر ينتظر حتى قدوم فترة التوقف الدولي لحسم اسم المدير الفني الجديد.

وقاد النحاس النادي الأهلي مؤخرًا في 5 مباريات وجاءت نتائجهم كالتالي:

1- التعادل مع إنبي 1-1.

2- الفوز على سيراميكا 1-0.

3- الفوز على حرس الحدود 3-2.

4- الفوز على الزمالك 2-1.

5- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

ستكون أول مباراة للأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 22 أكتوبر الجاري، عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 11.

وقبل هذه المباراة يستعد الأهلي لمواجهة ايجل نوار البوروندي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر، ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.